UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu maçında Manchester United, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı
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UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu maçında Manchester United, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı

11.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:18

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu ilk maçında Manchester United, evinde Milan ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United'a üstünlüğü getiren golü genç futbolcu Amad Traore atarken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer de son dakikada Milan'a beraberliği getiren golü kaydetti. Bu sonuçla İtalya ekibi rövanş öncesi avantajı yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United evinde Milan ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve İtalyan ekibi rövanş öncesinde avantajı yakaladı.

KJAER, MILAN'A AVANTAJI GETİRDİ

Manchester United'a üstünlüğü getiren gol, devre arasında oyuna giren 18 yaşındaki oyuncu Amad Traore'den 50. dakikada geldi. Milan'ın beraberlik sayısını ise 90+2. dakikada Kjaer kaydetti. Milan'da Kessie'nin 11. dakikada attığı gol, VAR uyarısının ardından elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi. AC Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Karşılaşmanın rövanşı, 18 Mart tarihinde İtalya'da oynanacak.

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu maçında Manchester United, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı
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