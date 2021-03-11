UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu maçında Manchester United, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu ilk maçında Manchester United, evinde Milan ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United'a üstünlüğü getiren golü genç futbolcu Amad Traore atarken, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer de son dakikada Milan'a beraberliği getiren golü kaydetti. Bu sonuçla İtalya ekibi rövanş öncesi avantajı yakaladı.