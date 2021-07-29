UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını Sivas'ta konuk ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, Moldova ekibi Petrocub Hincesti takımını Sivas'ta konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası içerisinde Felix'in geri pasında topla buluşan Sefa uzun bir şutla topu kaleye göndermek istedi. Hafif gelen topu Meira kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Sivasspor'un ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruştu Meira topu yumrukladı. Sivassporlu futbolcular topu kontrol edemeyince Meira bu kez topa hakim oldu.

39. dakikada Ambros'un ceza hasına ortaladığı topu Sergiu Platica kalenin önüne gönderdi. Takım arkadaşları bu pası değerlendiremedi.

43. dakikada Fajr'ın köşe atışında kale çizgisi önündeki Caner topa kafası ile dokundu. Top üstten dışarı çıktı.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirilli Levnikov xxx, Egor Bolkhovitin xxx, Andrel Vereteshkin xxx

D.G. Sivasspor: Ali xxx, Uğur xxx, Goustas xxx, Caner xxx, Ahmet xxx, Fajr xxx, Hakan xxx, Henrique xxx, Felix xxx, Sefa xxx, Kayode xxx

Yedekler: Muammer, Emre, Yatabare, Kubilay, Kerem, Koray, Ziya, Özkan, James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Petrocub Hincesti: Meira xxx, Potlmiche xxx, Rozgoniuc xxx, Jardan xxx, Revenco xxx, Mihail Platica xxx, Bogaciuc xxx, Cotogoi xxx, Losipoi x (Sandu dk. 8 x), Sergiu Platica xxx, Ambros xxx

Yedekler: Mostovel, Ndzomo, Bejan, Vlas, Gulceac, Douanla, Efros

Teknik Direktör: Lilian Pepescu

Sarı kart: Sandu (Petrocub Hincesti)

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden - Mustafa Koçyiğit/İHA)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor: 0 - Petrocub Hincesti: 0 - Haberler
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