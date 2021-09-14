Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İstanbul'da düzenlenecek
Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde organize edilecek kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.
Kurs 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Alp Ateş eğitmenliğinde verilecek.
AA / Sinem Er - Spor Haberleri