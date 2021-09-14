Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-26 Eylül tarihlerinde organize edilecek kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.

Kurs 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Alp Ateş eğitmenliğinde verilecek.