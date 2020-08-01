Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Zonguldak'ta bir market her yıl Kurban Bayramı süresi ve sonrası vatandaşların kurban etlerini ücretsiz olarak kıyma çekme geleneğini bu yılda sürdürdü. Ücretsiz kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar marketin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Her yıl Kurban Bayramı süresince kurban etlerini ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren Zonguldak'taki bir market geleneğini bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Ücretsiz kıyma çekildiğini duyan vatandaşlar markete koştu. Kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar saatlerce bekleyerek uzun kuyruk oluşturdu.

"BİZİM GÖREVİMİZ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Zonguldak halkının yıllardır yanlarında olduğunu ifade eden market yetkilisi Necmi Akgül, "Demirciler market kurulalı 25 yıl oldu. 25 yıldır burayı ayakta tutan Zonguldak halkıdır. Bizde Kurban Bayramı boyunca 4 gün halkımıza kurban etlerini ücretsiz kıyma çekerek hizmet etmek bizim görevimiz olduğuna inanıyorum. Marketimizde kasap reyonu kurulalı 14 yıl oldu. 14 yıldır halkımıza Kurban Bayramı'nda kıyma çekerek hizmet etmeye çalışıyoruz. Zonguldak halkı belki bu hizmeti tek bizim markette görüyor. O yüzden memnun oluyorlar. Halkımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA