Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor

Ücretsiz izne çıkarılanlar için verilecek nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor. Ücretsiz izinde olanlara günlük 39 lira 24 kuruş olmak üzere aylık 1.177 lira destek yapılacak.