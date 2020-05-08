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Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor

Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
08.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:55

Ücretsiz izne çıkarılanlar için verilecek nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor. Ücretsiz izinde olanlara günlük 39 lira 24 kuruş olmak üzere aylık 1.177 lira destek yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay boyunca işten çıkarmalar yasaklanınca birçok çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. İşten çıkarmanın yasaklanmasının ardından çalışanlara ücretsiz izin maaş desteği verileceği açıklanmıştı. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için söz konusu nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1.177 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ya da ücretsiz izne çıkan vatandaşlar, ücretsiz izin maaş desteğinden yararlanacak. Ekonomi paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler" dedi.

Ekonomi Manşet

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