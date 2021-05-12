Üçlü averaj nedir? Üçlü averaj kuralı nasıl hesaplanır? Süper Lig'de 3'lü averaj olur mu? İhtimal var mı? 3 takım aynı puana sahip olursa ne olur?

Süper Lig'de son hafta 3 takım aynı puana sahip olabilir. Şöyle ki Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa ve Fenerbahçe kazanırsa 3 takım da 82 puana sahip olmuş olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Peki üçlü averaj nedir, ne demek? Üçlü averaj kuralı nedir? Üçlü averaj nasıl hesaplanır? Detaylar haberimizde...

2021 Süper Lig'de üçlü averaj olur mu? Takımlar aynı puana sahip olursa üçlü averaja mı bakılacak? Üçlü averaj sistemi nedir? Üçlü averaj nedir? Üçlü averaj kuralı nasıl hesaplanır? Süper Lig'de 3'lü averaj olur mu? İhtimal var mı? 3 takım aynı puana sahip olursa ne olur? Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ligi aynı puanda bitirebilir mi? Olasılıkları nedir?

GS - BJK VE FB LİGİ AYNI PUANDA BİTİREBİLİR Mİ?

Evet böyle bir ihtimal mevcut. Son hafta Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalırsa ve Fenerbahçe maçını kazanırsa üç takım da 82 puanda olmuş olur. Bu durumda üçlü averaja bakılır. Peki üçlü averaj sistemi nasıl işler şimdi kısaca anlatalım.

ÜÇLÜ AVARAJ NEDİR?

Eğer üç takım aynı puanda ligi bitirirse bu durumda üçlü puan cetveli oluştulur. Yani diyelim ki FB-GS ve BJK üçü de 82 puanda ligi bitirdi bu durumda üçlü puan cetveli oluşturulur. Takımların kendileri arasında yaptığı maçlar ve puan durumları ortaya çıkar. Burada en yüksek puana sahip olan bu üç takım arasında şampiyon olan kişi olur. Fakat burada da eşitlik olursa işte o zaman durumlar değişiyor. Bunun için TFF'nin talimatını okumanızı tavsiye ediyoruz.

TFF talimatı şu şekilde:

Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

"Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

ÜÇ TAKIM AYNI PUANA SAHİPSE NELERE DİKKAT EDİLİR?

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

(3) TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.