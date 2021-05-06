UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti
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UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı, çevrimiçi olarak gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını yürüten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, komitenin faaliyet raporunu sundu.

Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Çalık, kadınların yerel karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı amaçlayan projeleri de paylaştı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını yürüten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, komitenin faaliyetlerini paylaştı. Yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliğini sağlamak için projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Çalık, "Kadının toplum hayatındaki yeri artırılabilirse daha sağlıklı bir toplumu oluşturabiliriz. Bu toplum kadın elinin değdiği unsurları biraz daha fazla yaşamaya ne zaman başlarsa o zaman topluma huzur gelir" ifadelerini kullandı.

"Projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantı kapsamında, 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu'ndan bu yana komitenin yürüttüğü faaliyetleri detaylarıyla paylaşan Başkan Çalık, planlanan projeleri de aktardı. Çalık, "Kadın Adayları Destekleme Derneği iş birliğinde başlattığımız, 'Belediyelerde Eşitliği İzlemek' projesinin faaliyetleri devam ediyor. Kadınların yerel karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı ve belediyelerde eşitliği kurumsallaştırmayı amaçlayan proje kapsamında, projede yer alan belediyelerin mevcut durum analizleri yapıldı. Bir sonraki aşamada her belediye ile ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılarak kapasite geliştirme eğitimleri planlayacağız. Aynı zamanda UCLG-MEWA'nın toplumsal cinsiyet eşitliğine dair görünürlük çalışmaları kapsamında bölgemizden kadınların başarı hikayelerinin anlatılacağı bir belgesel geliştiriyoruz. Ayrıca, kadınları ekonomik olarak güçlendirmek için farklı alanlardan uzmanlar çevrimiçi eğitimler verecek. Projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Bültenler

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