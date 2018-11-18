Üçge Elektronik Markaların Dijital Dönüşüm Süreçlerini Destekliyor

Sunduğu yenilikçi ürün çeşitliliğiyle şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen Üçge Elektronik, "Dijital Dönüşüme Nasıl Başlamalı?" ana temasının işlendiği Bursa Talks etkinliğinde markaların dijital dönüşüm süreçleriyle ilgili farklılığını ortaya koydu.

KalDer Bursa Şubesi işbirliği ve Sosyalink ile Medya Vadisi organizasyonuyla KalDer Evi'nde gerçekleştirilen faaliyetin konuğu CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı ve Dijital Stratejist Bülent Kutlu oldu. Üçge Elektronik'in de sponsorları arasında olduğu konferansta konuşan Bülent Kutlu, tüm dünyayı etkisi altına alan "Dijital Dönüşüme Nasıl Başlamalı?" sorusunun yanıtlarını Bursa iş dünyasının üst düzeyleriyle paylaştı.

"Dijital Strateji" olmadan dijital dönüşümün mümkün olmadığını kaydeden Bülent Kutlu, "Dijital dönüşüme başlarken atılması gereken ilk adım, dijital stratejinin belirlenmesi olmalı. Aksi halde şirketin dönüşümde başarılı olup olmadığı da belirlenemez" dedi.

Kutlu, yalnızca teknoloji ve dijital yatırımlarla dönüşümün gerçekleşemeyeceğini, temelde tüm stratejinin "müşteri deneyimine" odaklanması gerektiğini söyledi. Dijital dönüşüm ana başlıklarının "müşteri deneyimi, servis ve iş modeli, iş prosesleri, dijital kapasite ve dönüşüm hızlandırma" olduğunu dile getiren Bülent Kutlu, tüm bu süreçlerin etkin biçimde ilerleyebilmesi için de "dijital liderliğe" ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

2019 yılının dijital dönüşüm gündemlerinin "dijital ekosistemler, derin öğrenme ve yapay zeka, blockchain teknolojileri ve ödeme sistemleri" olacağını vurgulayan Bülent Kutlu, sanayide dijital dönüşüm süreçlerinde eksikliklerin ve fırsat alanlarının iyi belirlenip hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Endüstri 4.0 tanımlamasıyla dünya ülkeleri arasında teknoloji ve dijital yatırımların büyük bir ivme kazandığını kaydeden Kutlu, Türkiye'nin de ihtiyaç ve çıkar alanlarında kendi politikalarını oluşturmak zorunda olduğunu vurguladı. Kutlu, "Dijitalleşme tüm şirketleri, tüm sektörleri ilgilendirmeyebilir belki ama dijital dönüşüm Türkiye'deki her şirketi ilgilendirir" dedi.

Üçge Elektronik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Tuncer de, Üçge Elektronik'in perakende sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik ve dijital ürünlerle markaların dijital dönüşüm süreçlerine etkili çözümler sunduklarını dile getirdi. Digi, GruppoFabbri, Komet, Mado, Vakona, Webomatic, Consol, Rewebo, Medoc markalarının resmi Türkiye temsilcisi olduklarını anımsatan Hayri Tuncer, şirketlerin endüstri 4.0 süreçlerine odaklanan çok sayıda ürünle hem şirketlerin verimliliklerini, karlılıklarını artırdıklarını, hem de dijital dönüşüm süreçlerini desteklediklerinin altını çizdi.

Bursa Talks Platformu Kurucusu Özcan Yazıcı, organizasyonu Sosyalink ve Medya Vadisi'nin gerçekleştirdiğini kaydederek, ilk etkinliklerinde salonun tamamının dolu olmasının Bursa iş dünyasının teknoloji ve dijital dönüşüme ilgisinin büyük olduğunu gösterdiğini belirtti. Özcan Yazıcı, "Bursa Talks'a katılım gösteren ve destek sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim başlattığımız çabanın büyüyerek Bursa'nın yeni çağa uyum sağlamasında güçlü bir platform olacağını umut ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Üçge Elektronik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Tuncer'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Bu arada, Bursa Talks etkinliği öncesi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gönüllüsü olan, Dilan Azad, Gökhan Gürbüzer, NailyaKhamitova ve Yasin Demir kontrbas, keman flüt ve gitar eşliğinde dinleti sundu. Başarıyla birçok eseri seslendiren Çağdaş Gençlik temsilcileri, konuklara keyifli anlar yaşattı. - BURSA