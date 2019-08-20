ÜÇGE 2020'ye teknoloji odaklı raf sistemleri ile damga vuracak

20.08.2019 15:55

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ÜÇGE, yeni yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları'nın Pazarlama ve Satış (PAS) Bursa ve İstanbul ekipleri, Üçge BOSB ana fabrikasında bir araya geldi. İki gün süren toplantıda genel yönetim, pazarlama satış, üretim yönetimi, Ar-Ge, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, satış sonrası hizmetler alanlarında gerçekleştirilen projeler ve hedefler aktarıldı. Toplantı, ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven'in 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020 hedeflerini açıklaması ile son buldu.

ÜÇGE olarak yatırımların hız kesmeden devam ettiğinin ve perakendeye müşteri ve teknoloji odaklı pek çok önemli projenin sunulacağı bir yıla hazırlandıklarının altını çizen Güven, "Perakende sektörüne yönelik mağaza ekipmanları ve raf sistemleri alanında teknoloji odaklı yeni ürünlerimiz üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Eş zamanlı olarak pazarlama satış ekibimizle birlikte mevcut pazarımızı daha da geliştirecek projelere odaklandık. Pazarlama satış ekibimizin daha verimli şekilde bu projeleri hayata geçirebilmeleri için yeni bir yazılım sistemi de devreye aldık. Pazarlamadan üretime her süreçte olmazsa olmazımız olarak sürekli yenilenen teknoloji alt yapımız perakende sektörüne sunduğumuz mağaza ekipmanları ve raf sistemleri ürünlerimize de yansımakta ve global pazardaki rekabet gücümüzü artırmaktadır. Bu anlayışla ÜÇGE olarak 2019'un kalan dönemi ve 2020'de sektördeki yenilikçi ürünlerimizle farklı olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA