İşi hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
İngiltere'den Championship ekibi Hull City'yi alan Acun Ilıcalı'nın, takımını Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e emanet etmek istediği ileri sürüldü. Ilıcalı'nın, Terim'i Exxen platformuna kazandırma hayali olduğu da konuşuluyor.
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son bulmasıyla bomba bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'un haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'le görüşmek için randevu istedi.
AÇIKLAMAYI BEKLEDİ
Ilıcalı'nın özellikle ayrılığın resmiyet kazanması için beklediği belirtildi. Ilıcalı'nın Terim'le çalışmayı çok istediği ileri sürüldü.
EXXEN İDDİASI
Öte yandan Terim'in Exxen platformunda sporla ilgili bir oluşumda yer alabileceği konuşuluyor. Terim'in bu iddialara vereceği yanıt merak konusu oldu.
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