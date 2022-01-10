İşi hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşi hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak

İşi hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiltere'den Championship ekibi Hull City'yi alan Acun Ilıcalı'nın, takımını Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'e emanet etmek istediği ileri sürüldü. Ilıcalı'nın, Terim'i Exxen platformuna kazandırma hayali olduğu da konuşuluyor.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son bulmasıyla bomba bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'un haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'le görüşmek için randevu istedi.

Uçak hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak

AÇIKLAMAYI BEKLEDİ

Ilıcalı'nın özellikle ayrılığın resmiyet kazanması için beklediği belirtildi. Ilıcalı'nın Terim'le çalışmayı çok istediği ileri sürüldü.

EXXEN İDDİASI

Öte yandan Terim'in Exxen platformunda sporla ilgili bir oluşumda yer alabileceği konuşuluyor. Terim'in bu iddialara vereceği yanıt merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Ünal Aysal'dan ayrılık sonrası olay yorum: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

Ünal Aysal'dan ayrılık sonrası olay yorum: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti

 Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Çınar Saraç:Yakışır imparatora bence sürvivora al Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title