İşi hazır! Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son bulmasıyla bomba bir iddia ortaya atıldı. Ajansspor'un haberine göre; İngiliz ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Fatih Terim'le görüşmek için randevu istedi.

AÇIKLAMAYI BEKLEDİ

Ilıcalı'nın özellikle ayrılığın resmiyet kazanması için beklediği belirtildi. Ilıcalı'nın Terim'le çalışmayı çok istediği ileri sürüldü.

EXXEN İDDİASI

Öte yandan Terim'in Exxen platformunda sporla ilgili bir oluşumda yer alabileceği konuşuluyor. Terim'in bu iddialara vereceği yanıt merak konusu oldu.

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