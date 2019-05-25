Simav'ın 3 Asırlık Tahinli Pidesi Yoğun İlgi Görüyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pidenin, ilçe ekonomisine önemli katkısı olduğu belirtiliyor. Simav'da yaşayan vatandaşlar, tahinli pideyi kendileri tüketirken, ilçe ve il dışındaki yakınlarına da kargo ile gönderiyor.

Simav'ın ünlü tahinli pidesinin yapılışı hakkında bilgi veren pide ustası İlyas Yılmaz, "Hamuru incecik açtıktan sonra tahini üzerine yayıp, üzerine şeker atılıyor. Şekeri tahine yedirdikten sonra tekrar topluyoruz, dolayıp tekrar açtıktan sonra üzerine bir kat daha tahin sürüp fırına gönderiyoruz" dedi.

'EKONOMİK OLARAK KATKI SAĞLIYOR'

Tahinli pide ustası Halil Cengiz, tahinli pideyi yapmak için önce hamurun özenle açılması gerektiğini belirtti. Cengiz " Açılan hamurun üzerine tahin sürüyoruz, şekerle karıştırıyoruz, rulo haline getirilerek ezilen hamur yeniden açarak üzerine tahin sürüp fırına gönderiyoruz. Fırında 6-7 dakika pişirilen tahinli pide satışa hazır hale geliyor. Türkiye'nin bir çok yerinde tahinli pide yapılıyor, ancak Simav'ın 3 asırlık tahinli pidesinin özelliği bir başka" dile konuştu.

Tahinli pide ustası İlyas Yılmaz, Simav'da meslektaşları ile birlikte yaptıkları tahinli pidenin Simav'a ekonomik olarak katkı sağladığını belirtti. Yılmaz, Ramazan ayında ilçe ve il dışından gelen talepleri karşılamakta zorluk çektiklerini ifade etti.

'YAKLAŞIK 300 YILLIK'

Simav'ın eski pide ustalarından İsmail Eyol, rivayetlere göre Simav'ın tahinli pidesinin yaklaşık 300 yıllık olduğunu belirtti. Eyol, 1972 yılında başladığı mesleğin önemli bir özelliğinin, hamurun çok ince açılması ve malzemesinin kaliteli olması olduğunu ifade etti.

MÜŞTERİLER YAKINLARINA GÖNDERİYOR

Tahinli pide müşterisi Serdar Kaya " Türkiye'nin hiçbir yerinde bu özellikleri taşıyan bir tahinli pide yoktur. Simav'ın tahinli pidesini, Ramazan ayında her gün bir tane alıyoruz. Bu gün de, 5 tane tahinli pideyi Manisa'daki arkadaşlarımıza kargo ile göndereceğim. Aynı zamanda Simav'ın meşhur tahinli pidesini de tanıtmış oluyoruz" dedi.

Pide ustası Veli Eyol " Tahinli pide Türkiye'nin bir çok yerinde yapılmasına rağmen bizim pidemizin özellilerini taşıyanı bulunmuyor. Müşterilerimiz yurt içi ve yurt dışındaki yakınlarına tahinli pide göndermektedir" dedi.

Beyce beldesinden tahinli pide almak için gelen Ali İlkılıç, çoluk çocuğu ile tahinli pide yemek için geldiklerini söyledi.

Kaynak: İHA