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UA Bodrum Yarı Maratonu sona erdi

AA / Osman Uras - Haberler | Spor
UA Bodrum Yarı Maratonu sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde UA Bodrum Yarı Maratonu düzenlendi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde UA Bodrum Yarı Maratonu düzenlendi.

Aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı binin üzerinde atletin kayıt yatırdığı ve Under Armour firmasının isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, sporun ve sporcunun yanında olmaya çalıştıklarını, uluslararası ve ulusal projeleri desteklediklerini söyledi.

Yarı maratonda birinciliğe erkeklerde Ömer Oklu ulaşırken, Bedri Şimşek ikinci, Ege Yoldüren ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Meryem Kılınç Gündoğdu birinci, İpek Öztosun ikinci ve Burcu Kocavelioğlu üçüncü sırayı aldı.

Farklı yaş kategorilerinde de ödüllerin verildiği organizasyonda, 10 kilometre erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Derya Demiral parkuru en hızlı tamamlayan isimler olurken, 5 kilometrede ise erkeklerde Hacı Sebahattin Çavga, kadınlarda Fatma Taş birinci sırayı elde etti.

AA / Osman Uras - Spor Haberleri
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Haber: UA Bodrum Yarı Maratonu sona erdi - Haberler Spor
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