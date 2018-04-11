U21 İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Milli Takımı Samsun'da Kamp Yapıyor

Samsun'da kamp yapan U21 İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Milli Takımı, Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette U21 İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Milli Takımı Antrenörü Osman Çarkçı yaptığı konuşmasında, " Avrupa U21 Voleybol Şampiyonası 02-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İtalya'da yapılacak. 02-20 Nisan 2018 tarihleri arasında 'İşitme Engelliler Erkekler Milli Takım Kampı' için söz konusu şampiyonaya Samsun'da hazırlanıyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Osman Kaymak ise yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Samsunumuza hoş geldiniz diyorum. Sizleri Samsun'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sporcularımızla ne kadar gurur duysak, övünsek azdır. İnşallah daha nice başarılar kazanırlar. Onlara sağlıklı bir yaşam diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin. Sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından U21 İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Milli Takımı Antrenörü Osman Çarkçı, Vali Kaymak'a sporcuların imzaladığı Türkiye formasını takdim etti.

Ziyarette ayrıca, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Süleyman Demirtaş hazır bulundu. - SAMSUN