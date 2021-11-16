U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 - Danimarka: 2

Ümit Milli Takım, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Danimarka'ya 2-1 yenildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanana müsabakada milliler Danimarka'ya 2-1 yenildi. Ümit Milli Takımın golünü 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar atarken, Danimarka'nın gollerini ise 4. dakikada Lindström, 21. dakikada Daramy kaydetti.

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadı

Hakemler: Peter Bankes xx, Lan Hussin xx, James Mainwaring xx

Türkiye: Doğan Alemdar xx, Bünyamin Balcı xx, Cenk Özkaçar xx, Serdar Saatçı xx, Cemali Sertel xx (Eren Elmalı dk. 83 x), Kartal Kayra xx, Ömer Faruk Beyaz xx (Yunus Akgün dk. 83 x), Erkan Eyibil xx, Yusuf Barası x (Hakan Yeşil dk. 46 x) ( Gökdeniz Bayrakdar dk. 46 xx), Enis Destan x (Tiago Çukur dk. 46 x), Ali Akman xx

Yedekler: Taha, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kaplan, Serhat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Danimarka: Hermansen xx, Carstensen xx, Hausner xx, Winther xx, Kristiansen xx, Lindström xx (Boving dk. 90+1 ?), Nartey xx, Kjaergaard xx (Bidstrup dk. 86 ?), İsaksen xx (Frendrup dk. 61 x), Daramy xx, Faghir xx (Frederiksen dk. 61 x)

Yedekler: Jörgensen, Jensen, Baertelsen, Dyhr, Villadsen

Teknik Direktör: Jesper Sorensen

Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 51) (Türkiye), Lindström (dk. 4), Daramy (dk. 21) (Danimarka)

Sarı Kartlar: Bünyamin Balcı, Hakan Yeşil, Ali Akman, Cenk Özkaçar (Türkiye), Hausner, Faghir, Kristiansen, Lindström (Danimarka)

(Suat Metin/İHA)