U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'ta Türkiye, Bursa'da karşı karşıya geldiği Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup'ta Türkiye, Bursa'da karşı karşıya geldiği Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

31. dakikada defansın arkasına sarkan Openda'nın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ali Akman'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada defansın arkasına sarkan Openda'nın sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

90+1. dakikada Furkan Bayır orta sahanın sol tarafında Vertessen'e yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Furkan ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Brempt'in pasında Vertessen'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Timsah Arena

Hakemler: Adam Farkas xx, Balazs Szert xx, Balazs Szalai xx

Türkiye: Ersin Destanoğlu x, Bünyamin Balcı x, Furkan Bayır x, Ravil Tagir x, Cemali Sertel x (Yusuf Can Esendemir (dk. 64 x), Doğucan Haspolat x, Umut Güneş x (Ali Kaan Güneren dk. 69 x), Barış Alper Yılmaz x (Muhammed Gümüşkaya dk. 70 x), Ömer Faruk Beyaz x (Yusuf Barası dk. 80 ?), Gökdeniz Bayraktar x (Enis Destan dk. 79 ?), Ali Akman x

Yedekler: Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Erkan Eyibil, Batuhan Kör

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Belçika: Vandevoordt xx, Pletinckx xx, Kana xx, Theate xx, Siquet xx (Van der Brempt dk. 82 ?), Verschaeren (Matazo dk. 63 x) xx, Onana xxx, Raskin xx (Lissens dk. 87 ?), Sardella xx, Openda xxx (Vertessen dk. 82 xx), de Ketelaere xx (Ait El Hadj dk. 87 ?)

Yedekler: Lammens, Persyn, Boussaid, Ndenbe

Teknik Direktör: Jacky Mathijssen

Goller: Openda (dk. 31, 81), Vertessen (dk. 90+2) (Belçika)

Kırmızı kart: Furkan Bayır (dk. 90+1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Onana, Verschaeren, Theate, Openda, Raskin (Belçika)

(Hakan Gönül/İHA)

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3
U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Belçika: 3 - Haberler
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