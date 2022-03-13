U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi - Haberler

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U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Tokat'ta, 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

ANKARA (İHA) - Tokat'ta, 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nun da gerçekleştirilen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Üç gün süren şampiyonaya 186 kulüp katıldı. Nefes kesen mücadelelerin ardından kulüpler sıralamasında zirveye 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor Kulübü çıkarken, Ankara ASKİ ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonaya katılanlara ödülleri törenle takdim edildi. - TOKAT

U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye, Ankara, Tokat, Güreş, Spor, Haberler

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