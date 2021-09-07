U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un genç forveti Talha Sarıaslan, U18 milli takım hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

Yukatel Kayserispor'un genç forveti Talha Sarıaslan, U18 milli takım hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

U18 Milli Takımı 09-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 9 Eylül 2021 Perşembe günü saat 13.00'te Kocaeli Wellborn Luxury Hotel'de toplanacak. U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Kerem Kök (Bursaspor), Eren Tunalı (Bursaspor), Güvenç Usta (Çaykur Rizespor A.Ş.), Emir Ortakaya (Fenerbahçe A.Ş.), Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Ersin Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), İrfan Köse (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Cem Özgener (Altay), Tugay Güner (Altınordu), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa FK)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti
Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Demet Akalın Derya Şensoy
Spor Cristiano Salih Uçan Lionel Messi Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
U18 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 08:36:55. #1.16#

title