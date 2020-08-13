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U-18 Atletizm Şöleninin şampiyonu Fenerbahçe oldu

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U18 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe Kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

U-18 Atletizm Şöleninin şampiyonu Fenerbahçe oldu
13.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:15

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen U18 Atletizm Final Yarışmalarında Fenerbahçe Kulübü hem bayanlarda hem de erkeklerde şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Spor Toto U18 Kulüpler Atletizm Final Yarışmaları Denizli'nin ev sahipliğinde sona erdi. Erkeklerde 14, kadınlarda 10 takımın katıldığı Final yarışmalarında hem kadın hem erkeklerde şampiyon Fenerbahçe takımı oldu.

Ege Bölgesinin tek temsilcisi Denizli Aka Spor Kulübü

Denizli Temsilcisi Aka Spor Kulübü 18 sporcusuyla katıldığı yarışmada Türkiye Şampiyonu çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Aka Spor Kulübü atleti Savaş Dayan 3000 metre koşusunda 8,55'lik dereceyle Türkiye Şampiyonu oldu. Genç atlet Savaş Dayan bir gün önce 2000 metre engelli koşusunda da 6,12 lik derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Henüz bir yıl önce kurulan Aka Spor kulübü cirit atmada ise Emre Kömür'ün Türkiye yedincisi olmasıyla da başarılı bir turnuva geçirerek adından söz ettirdi.

Denizlili Savaş Dayan Türkiye Şampiyonu

U18 Atletizm Türkiye Şampiyonasına katılan 18 sporcudan biri olan Denizlili genç atlet Savaş Dayan inanılmaz bir performans göstererek 3000 metre koşusunda şampiyonluğu göğüsledi. Kıyasıya mücadele içinde geçen yarışmada Denizlili genç atlet son 200 metrede rakibine fark atmaya başladı. Kariyerideki 4. Yarışmasında 8,55 lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Denizlili antrenörler Nimet Aktaş ve Hüseyin Kaplan'ın dezavantajlı bölgelerdeki projesiyle bir yıl önce keşfettiği Dayan büyük bir başarıya imza atarak milli takıma göz dikti. Yarışmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan genç atlet Savaş Dayan'a madalyasını İl Müdürü Ahmet İbanoğlu taktı.

'Bu gençler geleceğin şampiyonu'

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, "İlimizde önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yaptık. Tesisler, olanaklar bu geçlerimiz için. Gelecek onlarla inşa edilecek. Gençlerimize her türlü imkanımızı seferber ediyoruz. Bu gençler geleceğin şampiyonları" diyerek başarılı sporcuları kutladı.

Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında düzenlenen U18 Atletizm Ligi'nde iki gün süren turnuva adeta Denizli'de bir şölene sahne oldu. Yarışmaların ardından Fenerbahçe, hem erkekler hem de kadınlarda ilk sırayı aldı. Erkeklerde 241 puan toplayan Sarı-lacivertliler, İstanbul BBSK'nın önünde birinciliği alırken, İstanbul ekibi 224 puanla ikinci, Kayseri Gençlik de 152 puanla üçüncü sırayı elde etti. Kadınlarda ise Fenerbahçe, 18 yarışma sonunda 167,5 puan toplayarak ipi göğüslerken, Beşiktaş 142,5 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise 141 puanla üçüncü oldu.

Atletizmde Heyecan hafta sonu yine Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan U-20 Atletizm Liginde olacak. 15-16 Ağustos tarihlerindeki bu dev organizasyon Cumartesi 17.00'da Albayrak Atletizm Sahasında çekiç atma branşı ile başlayacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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