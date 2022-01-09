SPOR Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldi
SPOR Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldiSelay SAYKAL / TRABZON, (DHA) -Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.
TRABZON (DHA) - SPOR Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldi
Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un yeni sol beki Tymoteusz Puchacz, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.
Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz sözleşme imzalamak için kente geldi. Menajeriyle birlikte İstanbul'dan saat 18.00 uçağıyla yola çıkan oyuncu saat 19.40'ta Trabzon Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında az sayıdaki taraftar 22 yaşındaki oyuncuyu karşıladı.
Polonyalı sol bek Puchacz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayarak yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.