TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor
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TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor

TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Marmaris Körfezi'nde özel hazırlanan parkurda gerçekleştirilen organizasyonda, 160 sporcu kulaç atıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde 5 kilometrelik parkurda yüzen sporcular, madalyanın yanı sıra milli takım kadrosuna girmek için mücadele etti.

18 kişilik milli takıma seçilecek sporcular, 22-25 Temmuz'da Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

5 kilometre serbest stilde ilk 3'e giren sporcular ve takımları şöyle:

14 yaş kızlar

1- Tuna Erdoğan (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.25.79

2- Sevim Eylül Süpürgeci (Antalyaspor) 1.05.03.53

3- Talya Erdoğan (Antalyaspor) 1.06.41.27

14 yaş erkekler

1- Emir Batur Albayrak (Antalyaspor) 59.01.14

2- Mehmet Efe Yılmaz (Zirve Opal GSK) 59.10.07

3- Yusuf Arda Şekerci (Kayseri Yüzme Spor) 59.12.02

15 yaş kızlar

1- Burcunaz Narin (Malatya Gençlik Hizmetleri) 1.04.20.54

2- Azra Akı (Özel İzmir Dokuz Eylül Koleji) 1.06.37.06

3- İdil Durukan (Kayseri Faroz Yüzme Spor) 1.09.02.17

15 yaş erkekler

1- Ahmet Burak Işık (Kayseri Atak Spor) 59.04.77

2- Muhammed Yusuf Özden (Zirve Opal GSK) 59.12.77

3- Burhanettin Hacısağır (Elit Seva Gençlik Spor) 59.42.21

Organizasyon, yarın 10 kilometrelik parkurdaki yarışlarla sona erecek.

TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor
TYF Açık Su Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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