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Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı

Sosyal medya platformu Twitter, daha önce rafa kaldırdığı ücretli abonelik modeli için yeniden düğmeye bastı. Yeni bir departman kuran sosyal medya platformu, bu kapsamda iş ilanları da yayınladı.

Twitter'dan
11.07.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:04

On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu.

CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu. Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.

"ÜCRETLİ ÖZELLİĞİN GELECEĞİ ANLAMINI TAŞIMIYOR"

ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi. Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.

2017 YILINDA DA BENZER BİR HAMLE YAPILMIŞTI

Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu. Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.

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