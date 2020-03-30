Twitter, Brezilya lideri Bolsonaro'nun Covid-19 önlemlerini eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.
30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
Twitter, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, sosyal ağın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.
Bolsonaro, pazar günü silinen paylaşımlarında, yeni tip koronavirüsün Covid-19 yol açtığı salgın nedeniyle başlatılan karantina uygulamasını eleştiriyordu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com