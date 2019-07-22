TVF Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı
Artvin'in Hopa İlçesinde oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı.
Artvin'in Hopa İlçesinde oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı.
TVF ve Hopa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen, erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katıldığı 2019 TVF Pro Beach Tour'un Hopa etabı bugün oynanan yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.
Plaj voleybolu organizasyonunda erkeklerde yarı finalin ilk maçında Nuri Şahin-Caner Çiçekoglu ikilisi, Yusuf Özdemir- Mustafa Susam çiftini 15-21, 25-23 ve 15-10'luk üç set sonunda mağlup ederek ilk finalist oldu.
Yarı finalin ikinci maçında ise Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-16, 21-17'lik setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti ikinci finalist oldu.
Final karşılaşmasında Nuri Şahin- Caner Çiçekoglu çiftini 21-18, 21-23, 25-23'luk setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti Hopa etabının şampiyonu oldu.
Erkeklerde üçüncülük maçında ise Yusuf Özdemir- Mustafa Susam ikilisi Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-19, 14-21 ve 15-8'lik üç set sonunda yenerek üçüncülüğü elde etti.
-Kadınlarda şampiyon Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti
Plaj voleybolu organizasyonunda kadınlardaki yarı finali ilk maçında Merve Nezir -Bahanur Gökalp ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 21-14, 21-18'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında da Dorottya Szabo - Dominika Hafra çifti, Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia çiftini 21-19, 14-21, 15-12'lil üç set sonunda yenerek ikinci finalist oldu.
Kadınlar finalinde Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti, Dorottya Szabo - Dominika Hafra çiftini 21-18, 21-13'lük setlerle mağlup ederek turnuvada set vermeden şampiyonluğu göğüsledi.
Kadınlardaki üçüncülük maçında ise Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 15-21, 21-14 ve 15-13'lük üç set sonucunda mağlup etti.
Karşılaşmalar sonrası ilk üç sırayı alan kadın ve erkek takımlar için düzenlenen ödül töreniyle turnuva sona erdi.