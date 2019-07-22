Artvin'in Hopa İlçesinde oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2019 sezonu ilk tur etabı tamamlandı.

TVF ve Hopa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen, erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 takım katıldığı 2019 TVF Pro Beach Tour'un Hopa etabı bugün oynanan yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Plaj voleybolu organizasyonunda erkeklerde yarı finalin ilk maçında Nuri Şahin-Caner Çiçekoglu ikilisi, Yusuf Özdemir- Mustafa Susam çiftini 15-21, 25-23 ve 15-10'luk üç set sonunda mağlup ederek ilk finalist oldu.

Yarı finalin ikinci maçında ise Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-16, 21-17'lik setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti ikinci finalist oldu.

Final karşılaşmasında Nuri Şahin- Caner Çiçekoglu çiftini 21-18, 21-23, 25-23'luk setlerle yenen Engin Özbek- Hasan Hüseyin Mermer çifti Hopa etabının şampiyonu oldu.

Erkeklerde üçüncülük maçında ise Yusuf Özdemir- Mustafa Susam ikilisi Mohammad Shalıkar -Alireza Aghajani Ghasab çiftini 21-19, 14-21 ve 15-8'lik üç set sonunda yenerek üçüncülüğü elde etti.

-Kadınlarda şampiyon Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti

Plaj voleybolu organizasyonunda kadınlardaki yarı finali ilk maçında Merve Nezir -Bahanur Gökalp ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 21-14, 21-18'lik setlerle yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final maçında da Dorottya Szabo - Dominika Hafra çifti, Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia çiftini 21-19, 14-21, 15-12'lil üç set sonunda yenerek ikinci finalist oldu.

Kadınlar finalinde Merve Nezir -Bahanur Gökalp çifti, Dorottya Szabo - Dominika Hafra çiftini 21-18, 21-13'lük setlerle mağlup ederek turnuvada set vermeden şampiyonluğu göğüsledi.

Kadınlardaki üçüncülük maçında ise Buğra Eryıldız - Khakimzanova Ksenia ikilisi Anett Eszter Lutter - Szandra Anett Szombathelyı ikilisini 15-21, 21-14 ve 15-13'lük üç set sonucunda mağlup etti.

Karşılaşmalar sonrası ilk üç sırayı alan kadın ve erkek takımlar için düzenlenen ödül töreniyle turnuva sona erdi.

Kaynak: AA