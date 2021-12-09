Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor - Haberler Ekonomi
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Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Vatandaş, marketlerdeki etiket değişim hızlarına yetişemez hale geldi. Son zam ise tuvalet ve havlu kağıda geldi. Yüzde 100'leri aşan fiyat artışına vatandaşlar tepki yağdırıyor.

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış sonrası marketlerdeki etiketler sürekli değişiyor. Markete her gittiğinde şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, etiketlerdeki değişim hızına ayak uyduramıyor.

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

TUVALET VE HAVLU KAĞIDA OKKALI ZAM

Son zam ise tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlarda yaşandı. Tuvalet ve havlu kağıdında yaşanan fiyat artışı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Birçok vatandaş gelen okkalı zamma tepki gösterdi.

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

ZAM ORANI YÜZDE 100'LERİ AŞTI

Zam sonrası ünlü bir markanın 32'li tuvalet kağıdı 97,50 TL'den 131,50 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye yükseldi. Aynı markanın 6'lı havlu kağıdı 25,75 TL'den 53,90 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 100'leri aştı.

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

İşte zamma tepki gösteren vatandaşlardan bazılarının paylaşımları:

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

Tuvalet ve havlu kağıda yüzde 100'leri aşan zam! Sosyal medyada tepki yağıyor

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (1)
HAKAN ARSLANOĞLU:Fakir tezek yakalım dese ya oka zam gelir yada ineğe sayaç takarlar. Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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