Tutya Yılmaz kimdir? "Kas Yığını" yorumu milli sporcumuzu isyan ettirdil!

12.08.2019 07:37

Milli sporcumuz Tutya Yılmaz sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bazı yorumlara tepki gösterdi. Bu yoruma karşılık olarak Senin "Kas Yığını" dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey" dedi. Bu haber ile birlikte Tutya Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır, başarıları nelerdir merak edilmeye başlandı.

TUTYA YILMAZ KİMDİR?

Tutya Yılmaz, 4 Haziran 1999'da İstanbul'da doğdu. 3 yaşında İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı Okulları'ndan Özel Sedat Üründül Anaokulu'na Tutya, altı yaşında İ.T.Ü. Geliştirme Vakfı Okulları'ndan Özel Dr.Natuk Birkan İ.Ö.O.'na geçti. Şimdi ise yine aynı vakfın Özel Ekrem Elginkan Lisesi 10. sınıfına devam ediyor.

Tutya Yılmaz, spora 2003 yılında daha 4 yaşında iken başladı. 2004 yılında İstanbul Cimnastik Kulübü'ne geçti. Burada kendinden beş yaş büyük sporcularla çalışmaya başladı.

2005'de 6 yaşında iken lisansız olarak yarışmaya katıldı. Fakat şikayetler sonrasında lisansı olmadığı için yarışmadan çıkarıldı.

Yaşının küçük olması nedeniyle bir sene sonra 2006'da minik kategorisine katılamadı. 2006 yılı yurt dışı kampımı Romanya'nın Oneşti Kent'inde Romanya Genç Milli Takımı Kampı'nda gerçekleştirdi.

Tutya Yılmaz'ın hayali 2007 yılında gerçekleşti. Artık lisansına kavuşan milli sporcumuz, katıldığı yarışmada Türkiye Şampiyonu oldu.

2010 yılı Şubat ayında A.B.D - New Jersey'de bulunan Indigo Gymnastics kulübünde bir hafta kamp yaptı ve bir yarışmaya katıldı. Yine Şubat ayında A.B.D - Dallas'ta W.O.G.A Classic yarışmasına katıldı. Temmuz ayında İtalya - Tirrenia'da U.E.G kampına katıldı. 2010 yılını Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı.

2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu.

7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı.

Koluyla denge tahtasını alttan tutup sırtıyla destek aldığı hareketine Jimnastik camiası "Yılmaz" adını veriyor.