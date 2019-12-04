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TÜSİAD’dan “sosyal adalet” çıkışı

TÜSİAD'ın Ankara'da yaptığı yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyinde konuşan YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşmalarında, hukukun üstünlüğü, kurallı-liberal ekonomi, işsizlik, eğitim ve kadın sorunları ön plana çıktı.

04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:21
TÜSİAD’dan “sosyal adalet” çıkışı

TÜSİAD'ın 'da yaptığı yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyinde konuşan YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı 'nin konuşmalarında, hukukun üstünlüğü, kurallı-liberal ekonomi, işsizlik, eğitim ve kadın sorunları ön plana çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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