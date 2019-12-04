TÜSİAD’dan “sosyal adalet” çıkışı

04.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:21

TÜSİAD'ın Ankara'da yaptığı yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyinde konuşan YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin konuşmalarında, hukukun üstünlüğü, kurallı-liberal ekonomi, işsizlik, eğitim ve kadın sorunları ön plana çıktı.