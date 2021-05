TÜSİAD "Bu Gençlikte İŞ Var" yarı finalistleri belirlendi

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği "Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı"nın 12 yarı finalist girişim belli oldu.

Programın bu yıl dijital olarak gerçekleştirilen Girişimcilik Kampına; 36'sı kadın toplamda 74 girişimci 20 şehirden ve 35 farklı üniversiteden katıldı. Her dönem Girişimcilik Kampına en fazla öğrenci gönderen üniversitenin aldığı TÜSİAD Girişimcilik Bayrağını bu dönem 10 yıl önce programın başlatıldığı iki üniversiteden biri olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi kazandı.

İlk kez dijital olarak gerçekleştirilen ve 80 konuşmacı ile 50'den fazla mentorun yer aldığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Kampında girişimci adayları, fikir ve ihtiyaç doğrulamadan, tasarım odaklı düşünmeye; yalın girişim metodolojisinden iş modeli kanvasına, prototip oluşturmadan dijital pazarlamaya, fikri haklardan şirketleşmeye, fizibiliteden sunum tekniklerine, yurt içi ve yurt dışı girişim ekosistemlerinden yatırımcı beklentilerine kadar girişimcilerin ihtiyacı olan kapsamlı bilgileri içeren üç haftalık yoğun eğitim programına katıldılar. Program TÜSİAD üyelerinin girişim fikirlerini geliştirme ve iş planlarını hazırlamaya yönelik girişimcilere rehberlik etme süreci ile devam edecek. Rehberlik edecek TÜSİAD üyeleri ve 2 ay boyunca beraber çalışacakları ekipler ise şunlar oldu: Rehber: Ayşecan Özyeğin, FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıGirişim: TraineepathGücünü oyunlaştırma ve yapay zekadan alan TraineePath, her bölüm için hazırlanan eşsiz içerikleri ile öğrencilerin kısa sürede akademik ve sektörel ilgisini görmesini sağlarken, kişiselleştirilmiş raporlarla öğrencinin kariyer yoluna dair tavsiyelerde bulunan bir mobil uygulamadır.Rehber: Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, Pınar Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Girişim: Virtual TryVirtual Try giyim sektöründe perakende ve online mağazacılıkta müşterilerin kıyafetleri üzerlerinde gerçekçi bir şekilde görmelerini sağlayacak bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır.Rehber: Emre Erciyas, Erciyas Holding CEO'suGirişim: MedthermoMedthermo insülin iğneleri için sıcaklığın kontrollü şekilde tutulabildiği akıllı bir sistem tasarlar. Rehber: Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan YardımcısıGirişim: BlueITBlueit kullanıcıların su tüketimlerini takip edip donanım sayesinde tasarruf sağlayabilecekleri bir su izleme sistemidir.Rehber: İrem Atay, Green Chemicals Satış ve Pazarlama GMYGirişim: EpokaEpoka derin öğrenme ile mobilyaların oda fotoğraflarına sanal olarak eklenmesini mümkün kılacak olan bir mobil pazar yeri uygulamasıdır.Rehber: İzzet Özilhan, AG Holding Üst Düzey YöneticiGirişim: PlantricPlantric geliştirdiği kompostlama yöntemi ile gıda atıklarına sahip kurum ve kuruluşlardan toplanan atıklarda kısa sürede verimli gübreler elde eder.Rehber: Levent Akgerman, AKG Grubu Başkan VekiliGirişim: ConfarmConFarm özel tasarlanmış transparan konteynerları içerisinde hidroponik tarım kullanarak gelişmiş şehirlerden Afrika'nın uzak köylerine kadar her yerde taze ve sağlıklı tarım ürünleri tüketmek isteyenler için geleceğin tarımını yapar.Rehber: Neyran Bahadırlı, Uber Türkiye Genel MüdürüGirişim: RefurnitureRefurniture e-atık tesislerinden ayrılan atıklarla uzun ömürlü, fonksiyonel ve estetik ev içi aydınlatma ve dekorasyon ürünleri tasarlar; atık tesisleri ile tüketici arasında oluşturduğu köprüyü yarattığı sosyal platform, atölye ve deneyim sahalarıyla güçlendirir. Rehber: Selin Açık, Ege Palas İcra Kurulu BaşkanıGirişim: QuakecomQuakecom deprem anında saha çalışmasına gerek kalmadan enkazdaki kişileri belirler ve afet koordinasyon merkezine anlık olarak ileterek arama kurtarma ekiplerinin ilk 72 saatte etkili çalışmasını sağlar.Rehber: Tamer Saka, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup BaşkanıGirişim: MarnaMarna denizlerdeki plastik kirliliğinin azaltılması için biyo-bozunur yerli doğal ham maddeler kullanarak balıkçılık ve su ürünleri üretiminde kullanılan ağ ve halatları üretir.Rehber: Volkan Sözmen, IBM Türk Genel MüdürüGirişim: Construction PandaConstruction Panda ideal yaşam alanlarını inşa etmeyi sade, şeffaf ve planlanabilir hale getiren online bir pazar yeridir.Rehber: Yeşim Sümerkan Toraman, UBS AG Türkiye TemsilcisiGirişim: BioticoBiotico, yüksek potansiyele sahip organik atıkların hammadde olarak kullanılmasıyla, ithal edilen yüksek maliyetli enzimleri ve yağ asidi şeker esterleri gibi aktif maddelerin, temiz teknolojiler sayesinde endüstriyel ölçekli olarak yerli ve ucuz şekilde üretir.TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programında yarı final 9 Temmuz 2021'de yapılacak. Yarı Finalde seçilen beş ekibe 20'şer bin Türk lirasının yanı sıra teknoloji desteği verilerek finale uzanan süreçte girişimlerini geliştirmeleri sağlanacak. 7 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek final töreninde ise final jürisinin belirleyeceği ekip/ekiplere toplam 100,000TL destek verilecek.BASF Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'nın 2021 sponsorları arasında altın sponsor olarak Mazars Denge, gümüş sponsorlar olarak ise Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding, Ege Palas, UBS AG, ÜNLÜ & Co ve Zorlu Holding bulunuyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı