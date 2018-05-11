Tüsiad Bu Gençlikte İş Var!" Ödül Töreni

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasında, 75 bin liralık büyük ödülün sahibi Gazi ve Hacettepe üniversiteleri öğrencilerinin oluşturduğu "Taka" ekibi oldu.

"Taka" ekibinin geliştirdiği "Xtest" girişimi, cinsel yolla bulaşan 8 hastalığa evde uygulanabilen bir test ile ön tanı konulmasına imkan veriyor.

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasının finali ve ödül töreni Sabancı Center'da yapıldı. Yarışmada, ön eleme, eğitim kampı, TÜSİAD rehberleriyle çalışma ve yarı final etaplarını geçen "Anlatan Eller", "Bkare", "Ratonik", "Taka" ve "Tion" ekipleri finale kaldı.

Yarışmanın finalinde jüriliği TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Yuvarlak Masası Lideri Murat Özyeğin, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan-Coqui ve yarışmanın ana sponsoru BASF'ın Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu üstlendi.

Büyük ödül "Xtest" girişiminin oldu

Gazi Üniversitesi Biyokimya öğrencisi Cansu Kabasakal ve Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik öğrencisi Saliha Nur Tanış'ın takımı olan "Taka" ekibi, cinsel yolla bulaşan 8 hastalığın pratik ön tanısını tek testle yapmaya olanak sağlayan "Xtest" girişimiyle 75 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Kabasakal ve Tanış, ödülünü TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in elinden aldı.

Engelli ve sağır bireyler için online eğitim

Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencisi Açelya Sarıkaya ve İstanbul Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi öğrencisi Pelin Baykan'ın engelli ve sağır bireylerin eğitiminde fırsat eşitsizliğini gidermek için Türk işaret dili destekli online eğitim platformu çözümü sunan "Anlatan Eller" girişimi, ikinci olarak 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Küflenme sorununa çözüm üreten "Bkare"

Erciyes Üniversitesi Tıp Anatomi öğrencisi Bahar Yılmaz ve Aksaray Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji öğrencisi Behlül Koç'un geliştirdiği, gıdaları mikrofilm teknolojisi ile kaplayarak küflenme sorununa karşı çözüm üreten "Bkare" girişimi ise 25 bin liralık 3'üncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Gazeteci Cem Seymen'in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, en fazla başvuru alınan İzmir Ekonomi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nden rektörlere de birer plaket verildi.

Üniversite öğrencilerine iş fikirlerini, iş dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte geliştirerek hayata geçirme imkanı sunan yarışma, bu yıl BASF, ING Bank, Sabancı Üniversitesi, Mazars Denge, UBS, Allianz Türkiye, IBM ve Yapı Kredi'nin sponsorluğunda gerçekleştirildi.



5 günlük eğitim kampı

Verilen bilgiye göre, 6 Ekim 2017'de başvuruların alınmasıyla başlayan maratonda, yarışmaya gelen bin 621 iş fikri, en az iki yatırımı olan ve bireysel katılım sermayesi lisansına sahip melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin lider isimlerinin oluşturduğu bağımsız bir ön jüri tarafından değerlendirildi.

İş fikirlerinin yüksek niteliği nedeniyle kıyasıya bir rekabete sahne olan ön eleme aşaması sonucu jüriden en yüksek puanı alan, 31'i asil, 21'i yedek olmak üzere toplamda 52 iş fikri bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandı.

Ön elemeyi geçen 104 öğrencinin oluşturduğu 36 ekip yarışmanın İstanbul'da düzenlenen 5 günlük eğitim kampına katıldı. Ekipler, kampta pazarlama, giriş stratejisi, fizibilite gibi konularda eğitim alan ve girişimcilik ekosisteminden sayısız isimle networking imkanı yakaladı.

TÜSİAD üyeleri, Pınar Abay, Filiz Akdede, Gözde Akpınar, Hasan Aslanoba, Bahadır Balkır, Tayfun Bayazıt, Öget Kantarcı, Simone Kaslowski, Haluk Kayabaşı, İrem Oral Kayacık, Ebru Özdemir ve Defne Tozan ile eşleşen 12 ekip, 3 ay boyunca bu isimlerin rehberliğinde iş planlarını geliştirme fırsatı yakaladı.