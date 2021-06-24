Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde
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Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde

Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Van Tuşba Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Hakkari'de gerçekleştirilen Voleybol Bölgesel Amatör final müsabakalarında tüm rakiplerini yenip grup lideri olarak 2. Lige yükseldi.

Van Tuşba Gençlik Merkezi Spor Kulübü, Hakkari'de gerçekleştirilen Voleybol Bölgesel Amatör final müsabakalarında tüm rakiplerini yenip grup lideri olarak 2. Lige yükseldi.

Çekişmeli mücadelelerin yaşandığı maçlarda Van Tuşba Gençlik Merkezi Spor Kulübü ilk maçında Şırnak Silopi Gençlikspor'u 3-1, Bitlis Tatvan Elitspor'u 3-2 ve son olarak da Erciş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek Voleybol 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Tuşba Gençlik Merkezi Spor Kulübü bu başarısıyla ilimizi uzun bir aradan sonra profesyonel liglerde temsil edecek tek erkek voleybol takımı olacaktır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuşba Gençlik Merkezi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Cihan Demir, "Öncelikle böyle bir başarı sergiledikleri için sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Biz kulüp olarak ilimizde spora en çok önem veren kulüplerin başında geliyoruz. 8 farklı branşta 200'den fazla lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Bu sebeple 2.Lig'de ilimizi temsil edecek olmak bizim için gurur verici bir netice olmuştur. Elbette bu süreçten sonra en büyük hedefimiz elde edilen bu başarıyı korumak ve ilerleyen yıllarda ilimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu da İnşallah yerel yöneticilerimizin, iş adamlarımızın spora ve sporcuya verdikleri önem ve destekle mümkün olacaktır. Sizin aracılığınızla buradan bir kere daha kulübümüze vermiş oldukları desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde
Tuşba Gençlik Merkezi Voleybol Spor Kulübü 2. Ligde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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