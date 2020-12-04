TUS açıklandı mı? TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) nedir? Sınav sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün 4 Aralık Cuma 2020 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden sonuçlara bakabilirsiniz.

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı.

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.