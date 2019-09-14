Turunçgil ihracatında yüzde 10'luk artış hedefi

14.09.2019 11:56

Turunçgil ihracatında bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 artış hedeflendiği bildirildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ihracat sezonuna mayer cinsi erkenci limonla başlandığını söyledi.

Sezona 15 gün geç başladıklarını ifade eden Kaçmaz, yaşanan gecikmeye rağmen bu yıl ihracat sezonundan umutlu olduklarını kaydetti.

Turunçgil üretiminde önemli konuma gelindiğini aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 1 milyon 736 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında ülkemize 732 milyon dolar girdi sağladık. Bu yıl bir haftada 5 bin 800 ton turunçgil ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında ise 2 milyon 273 bin dolar girdisi oldu. Dünyada turunçgillerde önemli bir küresel oyuncu haline geldik. Üretimde dünyada 8. sırada yer alıyoruz. Bazı ürünlerde ikinci, bazılarında ise üçüncü sırada ihracat gerçekleştiriyoruz. Umudumuz bu yıl geçen yılki ihracat rakamlarının yüzde 10 oranında üzerine çıkmak. Geçen yıl ağır kış şartlarından dolayı yaklaşık 30 gün ürünleri hasat edemedik. Bu yıl ağır kış şartları yaşamazsak temennimiz var olan ihracatımızı daha yukarılara çekmek."

Avrupa'ya ihracat yüzde 25 arttı

Kaçmaz, Türkiye'de dünya standartlarında ürün üretildiğini, pazarların isteklerine karşılık verdiklerini ve ürünlerin kalitesinde hiçbir sorunun olmadığını aktardı.

Geleneksel pazarların yanı sıra alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kaçmaz, "Bu sezon yetişmese bile önümüzdeki yıllarda alternatif pazarlara da turunçgil gönderme fırsatı yakalayacağız. Mevcut pazarlarımızda birinci sırada Rusya, ikinci sırada ise Irak yer alıyor. Avrupa'ya olan ihracatımız ise geçen yıla oranla yüzde 25 arttı. Bu bizim için son derece olumlu gelişme." dedi.

Turunçgilin tüm yaş sebze meyve ihracatında önemli bir noktada olduğuna değinen Kaçmaz, sektörün alt gruptan çıkıp üst grup haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yüzde 45'ini turunçgilin oluşturduğunu vurgulayan Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu alanda küresel bir oyuncu olduğunu, üretimde ve ihracatta söz sahibi olduğunu herkes biliyor. Şuanda Türkiye'nin yapmış olduğu her hareket dünyada sektör tarafından izleniyor. Olumlu bir şekilde gelişmeler kaydediyoruz. Anlaşmamız olmayan ülkelerden bile turunçgil talebi var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı artırmak için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir gelecekte daha da iyi bir noktaya geleceğiz. Turunçgil ihracat sezonunu uzatmak için Çukurova Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar olumlu bir şekilde geliyor. Bu gelişmeler sona erdiğinde yılın 11 ayında turunçgil üreten ve ihracat eden bir ülke haline geleceğiz. Bu da ihracat sezonunun uzaması ve pazarda daha çok yer almamızı sağlayacak."

Kaçmaz, 2020 yılında Türkiye'de yapılması planlanan "14.Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin sektöre katkı sağlayacağını ve bu kongreye çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA