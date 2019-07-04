TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM Başkanlığı'na sunulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin yasa teklifi ile ilgili, "Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayan bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum. Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu" dedi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan 11 maddelik yasa teklifi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması öngörülüyor.

Konuyla ilgili Trabzon'da gazetecilerin soruları üzerine Bağlıkaya şunları söyledi:

"Yani gerçekten çok ciddi eksikleri var"

"Turizmin pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsuru olmayan bir ajans oluşturulmaya çalışılıyor. Görüldüğü kadarıyla, konaklama sektörü ağırlıklı bir pazarlama ajansı kuruluyor. Aslında biliyorsunuz turizmin pazarlama ayağı en önemli ayağı.

"Turistlerin dünyada yüzde 80'i organize bir biçimde seyahat ediyor. Bunları tur operatörleri ve seyahat acenteleri organize ediyor. Pazarlama ayağında seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin temsil edilmiyor olması çok ciddi bir eksiklik.

"İkincisi herhangi bir profesyonel görüş anlamında bakıldığında reklam ajansı ve reklamcılar derneği, reklamcılar yok, pazarlamacılar yok, iletişimciler yok. Yani gerçekten çok ciddi eksikleri var.

"Bir de amaç kısmını okuma fırsatım oldu. Amaç kısmında turizmi 12 aya yaymak ve sahil kesiminden iç kesimlere turizmi yaymak gibi diyor ama bir bakıyorsunuz Ege, Akdeniz otelcileri ve Marmara otelcilerinden oluşan bir heyet yapacak bunu.

"Bu arkadaşlarımızın oralarda yatırımları var yani doğal olarak kendi bölgelerinde çalışıyorlar yıllardır."

"Beklentilerimizden çok uzak bir yapı oluşmuş"

Bağlıkaya, "Zaten pazarlama unsuru olarak bakıldığında kesinlikle pazarlama ayağının pazarlamada daha ehil kişilerin eline teslim edilmesinde çok daha büyük faydaları olacağını düşünüyorum ülkemiz açısından" dedi ve ekledi:

"Amaç anlamına bakıldığında amacına uygun oluşturulmamış gibi gözüküyor. Bir de harcamaların da kriterleri belli değil. Onları da büyük ihtimalle yönetmelikler ile belirleyeceklerdir.

"Ama biz seyahat acentaları ve tur operatörleri olarak baktığımızda yani 100 üyeli, 200 üyeli, 300 üyeli derneklerin ağırlıklı içinde olduğu yasayla kurulmuş seyahat acenteleri birliğinin içinde olmadığı, yine yasa ile kurulmuş rehberler birliğinin içinde olmadığı bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor.

"Turizmin tanıtım pazarlama ajansı olarak kurulup içinde pazarlama unsurları barındırmayam bir yapının turizme fayda getireceğini düşünmüyorum.

"Sektör ile birlikte görüş alınarak hazırlanması daha doğru olurdu. Benim şahsi fikrim seyahat acenteleri birliği olarak baktığımız da beklentilerimizden çok uzak bir yapı oluşmuş." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- Trabzon