Turnuvanın şampiyonu Ruh Sağlığı oldu

29.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:03

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 22 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi şampiyon oldu.



Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada 22 kurum kıyasıya mücadele etti. Final müsabakası Manisa Şehir Hastanesi ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi arasında oynandı. Maç 2-1 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi galibiyeti ile sonuçlandı. Turnuvanın üçüncüsü ise Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.



Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Törene Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, Toç Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Samet Güleryüz, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka ve takımlar katıldı. Takımlara sırasıyla kupaları takdim edildi, turnuvanın centilmenlik ödülü ise Basınspor'a verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA