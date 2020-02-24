TÜRMOB'dan geri katılım kazanım payı talebi

24.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:30

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 1 Ocak'tan itibaren lastikten pile, ambalaj malzemelerinden elektronik eşyaya kadar pek çok ürün için getirilen geri kazanım katılım payı uygulamasının ilgili paydaşlara tüm açılardan detaylı olarak açıklanması gerektiğini bildirdi.

Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, poşetlerin ardından, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik-metal-cam ve ahşap ambalajlar için de 1 Ocak itibarıyla geri kazanım katılım payı alınmasına başlandığını hatırlattı.

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin kurumlar vergisi mükelleflerince 29 Şubat'ta, 3'er aylık beyan dönemine (Ocak-Mart) tabi olan diğer mükelleflerce 30 Nisan'da verileceğini ifade eden Kartaloğlu, "Belirlenen yeni ürünlerde geri kazanım katılım payı alınması uygulamasının nasıl yürütüleceği konusunda ciddi tereddütler bulunuyor. Konu ekonominin birçok değişik kesimini ilgilendiriyor. Konunun karmaşık olması, pilot uygulama gibi bir ara geçiş uygulanmaksızın, ülke genelinde çok sayıda yeni ürün için geri kazanım katılım payı alınmasına başlanılması birtakım problemlere neden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Plastik bardak için de beyanda bulunulacak"

Kartaloğlu, uygulamanın onlarca yeni ürün ve milyonlarca işletmeyi ilgilendirdiğine dikkati çekerek, bu konuda iş dünyası nezdinde yeterli farkındalık oluşmadığını vurguladı. Konuya ilişkin mevzuat düzenlemelerinin hemen ardından böyle bir payın ödenmesinin istendiğini belirten Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Eski uygulamada ücretlendirmeye tabi olmayan plastik poşetler ve diğer torbalar, 1 Ocak 2020'den itibaren ambalaj olarak nitelendirilmekte ve ambalaj cinsine göre kilo bazlı olarak geri kazanım katılım payına tabi tutulmaktadır. Bu ürünler için ilgilisine göre satış noktaları, eczaneler veya kargo firmaları tarafından geri kazanım katılım payı beyanı yapılacaktır. Kafeterya veya kantin işleten bir kişi geri kazanım katılım payı mükellefi olabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımladığı usul ve esaslara göre, plastik veya kağıt olan tek kullanımlık bardaklarda içecek servisi yapan bir işletmeci geri kazanım katılım payı mükellefi olacak ve işletmesinde kullandığı bardaklar için beyan ve bildirimde bulunacaktır. Bu yeni durum hakkında eczacı, kantin ve kafeterya işletmecilerinin ne kadar haberdar olduğu konusunda endişelerimiz bulunmaktadır."

Bilgi ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22 bin 109 lira idari para cezası kesileceğine, yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının mümkün olduğuna işaret eden Kartaloğlu, "Bu sebeplerle geri kazanım katılım payı uygulamasının tüm açılardan ilgili paydaşlara detaylı olarak açıklanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bakanlık tarafından, başta TÜRMOB olmak üzere TÜSİAD, TOBB ve TESK gibi ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak uygulamanın sorunsuz hayata geçirilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA