Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor
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Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor

Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın - Haberler | Spor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 669'uncusu gerçekleştirilecek.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve Kırkpınar güreşlerinden 9 yıl daha eski olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 669'uncusu gerçekleştirilecek. Güreşlerde son şampiyon Ali Gürbüz, 6 kez üst üste Elmalı'da altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu'nun yanı sıra önemli başpehlivanlar güreş tutacak.

Elmalı'da bu yıl 669'uncusu düzenlenecek Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak bilinen Elmalı'da güreşler, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek. 15 bin kişi kapasiteli Recep Gürbüz Stadı'nda yapılacak güreşlere koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınacak. Sporculardan da müsabaka öncesi PCR testi istenecek. 2019 yılında Elmalı'da altın kemeri kazanan, bu yıl ise Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz'ün yanı sıra Orhan Okulu ve İsmail Balaban'ın da aralarında bulunduğu önemli isimler başpehlivanlık için güreşecek. Alt boylarda ise binden fazla sporcu kol bağlayacak.

3 Eylül günü cuma namazının kılınmasının ardından Elmalı Belediyesi önünden kortejle Elmalı Recep Gürbüz Spor Sahası'na gidilecek, sahanın giriş kapısı yakınında bulunan efsane güreşçi Recep Gürbüz'ün mezarında dua edilmesi, sonrasında güreş sahası kapısı önünde kurban kesilmesi ve ardından alt boylarda güreşlerin başlamasıyla Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri de başlamış olacak.SON ŞAMPİYON ALİ GÜRBÜZElmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni bugüne kadar üst üste en fazla kazanarak rekor kıran isim Orhan Okulu oldu. Daha önce Ahmet Taşçı'nın üst üste 5 kez kazandığı güreşleri, üst üste 6 kez kazanan Orhan Okulu, hem güreş tarihine geçti hem de altın kemerin iki kez ebedi sahibi olma başarısını gösterdi. Orhan Okulu'nun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste altın kemeri kazandığı Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin son başpehlivanı ise 2019 yılında Ali Gürbüz oldu.669 YILLIK TARİH1352 yılından bu yana devam eden Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri ve Antalya İl Envanterine dahil edilmiş bir kültürel etkinlik olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsettiği Elmalı Güreşleri aynı zamanda Osmanlı devlet arşivlerine de geçmiş bir organizasyon olarak bilinmektedir. Güreşlerin bir başka yönü de güreş yapılan yöreye maddi ve manevi desteğiyle yine yöre halkına faydalı eserlerin yapılmış olmasıdır. Elmalı'da son 30 yıl içerisinde güreş gelirleriyle Elmalı Lisesi, Elmalı Devlet Hastanesi, Elmalı içme suyu şebekesi, Elmalı spor tesisleri, Elmalı Müzesi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapımına maddi kaynak sağlandığı bilinmektedir.

Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor
Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor
Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor
Türkün ilk er meydanı Elmalı'da güreşler başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın

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