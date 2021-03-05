Türkşeker fabrikaları 153 günlük üretim döneminde rekor kırdı

Burdur ve Yozgat Şeker Fabrikaları, 153 gün süren 2020/2021 üretim döneminde rekor kırdı.

Türkşeker Burdur ve Yozgat Şeker Fabrikaları şeker üretiminde rekor kırdı. Yozgat Şeker Fabrikası fabrika tarihinin, Burdur Şeker Fabrikası ise son 20 yılın en uzun soluklu üretim dönemini geçirdi. Yozgat Şeker Fabrikası, 153 gün süren 2020/2021 üretim döneminde elde ettiği 72 bin 100 ton şeker ile fabrika tarihinin üretim rekorunu kırdı. Burdur Şeker Fabrikası da 153 gün süren 2020/2021 üretim döneminde üretimini geçen yıla göre yüzde 32 artırdı. Burdur Şeker Fabrikası, bu dönemde 92 bin 900 ton şeker elde ederek son 20 yılın şeker üretim rekoruna imza attı.

Burdur Şeker Fabrikası, 2020/2021 döneminde toplam 683 milyon lira, Yozgat Şeker Fabrikası ise 550 milyon lira katma değer oluşturarak bulundukları bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı