Türkkuşu 83 Yaşında

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan ve beraberindeki heyet, Türkkuşu'nun 83. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

THK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Atılgan, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, THK Teftiş Kurulu Başkanı Yücel Zengin, THK Genel Sekreteri Salim Kaya, THK Üniversitesi, THK Uçuş Akademisi ve Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinde görevli personelden oluşan heyetle Anıtkabir'e gitti.

Heyet, Aslanlı Yol'un başından Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme kadar yürüdü. Atılgan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Atılgan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 'İlelebet payidar olacaktır' şiarıyla kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, yani bugünü düşünerek tesis ettiğin Türkkuşu'nun 83. yılını da idrak ettik. Bu büyük eseri ortaya koyan eşsiz dehan ve engin vizyonun karşısında minnet, şükran ve hayranlıkla huzurunda bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Her geçen gün, temelini attığın bu müstesna eseri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak büyük adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki THK'yı pek yakın gelecekte inşallah tüm dünyada adından gıptayla söz edilir seviyeye getireceğiz. Ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlamış ve sağlamaya devam edecek THK ailesi olarak, önümüzdeki yıllarda da huzuruna gurur verici havadislerle çıkmak için özveriyle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."