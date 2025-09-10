Türkiye Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 yıl aradan sonra yeniden EuroBasket'te yarı finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, kritik eşleşmede Yunanistan ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Basketbol tutkunları ise bu büyük heyecana ortak olabilmek için maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Türkiye ile Yunanistan arasında oynanacak bu yarı final karşılaşması hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek?

TÜRKİYE TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te gruptaki tüm maçlarını kazanarak lider tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i mağlup eden 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77'lik skorla geçerek tam 24 yıl sonra yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Bu sonuçla milliler, uzun yıllar sonra Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yeniden adını son dört takım arasına yazdırdı.

YUNANİSTAN İLE DEV KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan ile parkede karşılaşacak. Bu mücadele, sadece tarihi rekabeti değil aynı zamanda finale giden yolu da belirleyecek olmasıyla büyük önem taşıyor. Basketbol severlerin merakla beklediği bu maçta iki köklü basketbol ekolü kozlarını paylaşacak.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Türkiye – Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final mücadelesi 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 19:00 olarak açıklandı.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Basketbolseverler, Türkiye – Yunanistan yarı final maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Taraftarlar böylece tarihi öneme sahip bu dev karşılaşmayı şifresiz ve canlı yayınla takip etme fırsatına sahip olacak.