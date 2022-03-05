Türkiye'yi sallayan röportaj! Derbinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası, maçın favorisini açıkladı
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, oğlunun yöneteceği maçtan önce açıklamalarda bulundu. Küçük, canlı yayında, "Fenerbahçe kazanır" dedi.
Derbinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, TV100'de yayınlanan Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programına katıldı.
Feyzullah Küçük, ezeli rakiplerin hocaları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı ile birlikte çalıştığını, iki isimle de yakın arkadaş olduğunu ifade etti.
Feyzullah Küçük, Zorbay Küçük'ün yönetimi hakkında, "Oğlumun maçın yönetiminde başarılı olacağına, ekibiyle beraber hakkaniyetli yönetim yapacağına, gördüğünü çalacağına inancım sonsuz" dedi.
Oğlunun yönettiği maçları heyecandan izleyemediğini belirten Feyzullah Küçük, "Ben sahada babamı tanımam. 100 bin kişinin önünde sahaya çıktım, heyecanlanmadım. Ama oğlumu maç yönetirken izleyemiyorum, heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin galibiyete daha ihtiyaç duyan taraf olduğunu ifade eden Feyzullah Küçük, "Fenerbahçe yenmek mecburiyetinde, Trabzonspor da yenilmemeye çalışacak. Önemli olan Türk futbolunun kazanması. Zevkli, eğlenceli ve kaliteli geçmesini bekliyorum maçın. İyi oynayan kazansın. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum" dedi.