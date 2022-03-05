Türkiye'yi sallayan röportaj! Derbinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası, maçın favorisini açıkladı

Derbinin hakemi Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük, TV100'de yayınlanan Ertem Şener'in sunduğu VAR Odası programına katıldı.

İKİ HOCANIN DA DOSTU

Feyzullah Küçük, ezeli rakiplerin hocaları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı ile birlikte çalıştığını, iki isimle de yakın arkadaş olduğunu ifade etti.

"OĞLUM HAKKANİYETLİ YÖNETİM YAPACAKTIR"

Feyzullah Küçük, Zorbay Küçük'ün yönetimi hakkında, "Oğlumun maçın yönetiminde başarılı olacağına, ekibiyle beraber hakkaniyetli yönetim yapacağına, gördüğünü çalacağına inancım sonsuz" dedi.

"MAÇ İZLEYEMİYORUM"

Oğlunun yönettiği maçları heyecandan izleyemediğini belirten Feyzullah Küçük, "Ben sahada babamı tanımam. 100 bin kişinin önünde sahaya çıktım, heyecanlanmadım. Ama oğlumu maç yönetirken izleyemiyorum, heyecanlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA"

Fenerbahçe'nin galibiyete daha ihtiyaç duyan taraf olduğunu ifade eden Feyzullah Küçük, "Fenerbahçe yenmek mecburiyetinde, Trabzonspor da yenilmemeye çalışacak. Önemli olan Türk futbolunun kazanması. Zevkli, eğlenceli ve kaliteli geçmesini bekliyorum maçın. İyi oynayan kazansın. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum" dedi.

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