Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışı ısrarlı sorulara cevap vermedi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'na saat 22.10'da inen Aydın, adliye çıkışı muhabirlerin ısrarlı "Paralar bitti mi?, Paraları ne yaptınız?, Paralar bittiği için mi teslim oldunuz?, Paraları mafyaya kaptırdığınız doğru mu?" sorularına cevap vermedi.