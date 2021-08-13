Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Spor

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda 120 sporcunun yarıştığı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı.

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda 120 sporcunun yarıştığı Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca düzenlenen ve 9 Ağustos'ta başlayan yarışlar sonunda, genel klasmanda birinciliği Serdar Tur, ikinciliği Hüseyin Tanrıverdi, üçüncülüğü ise Orkut Baysal elde etti.

Kadın pilotlar klasmanında birinci Gülşah Hoş, ikinci Merve Gülşah Arslan, üçüncü de Nurten Mert oldu.

Spor klasmanında birinciliği Batuhan Erdin, ikinciliği Muhammed Yasir Özkesici, üçüncülüğü Berke Eyüp Özcan kazandı.

Kulüpler kategorisinde ise Ankara Yamaç Paraşütçüleri Spor Kulübü birinci, Albatros Sportif Havacılık Kulübü ikinci, Rüzgar Havacılık da üçüncü sırada organizasyonu tamamladı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kupa törenine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman ile sporcular katıldı.

Tören, Vali Aydoğdu'nun dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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