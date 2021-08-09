Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Aksaray'da başladı
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Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Aksaray'da başladı

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Aksaray'da başladı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün uçuşları gökyüzünü renklendirdi.

Aksaray'daki Hasan Dağı'nda başlayan Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda 120 paraşütçünün uçuşları gökyüzünü renklendirdi.

Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Türkiye Hava Sporları Federasyonunca Hasan Dağı'nda düzenlenen yarışları, Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyonaya katılan 70 ilden 120 sporcunun ilk gün uçuşları, gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Aydoğdu, uçuşların başladığı sırada düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen sporculara başarılar diledi. 120 sporcunun yaptığı uçuşlarla gökyüzünün şenlendiğini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hasan Dağı, yamaç paraşütü sporunda merkez haline geldi. Aksaray, eşsiz güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleri bir arada bulunduran bir şehir. Yaptığımız ve yapılacak yatırımlarla Hasan Dağı ve Ihlara Vadisi Türkiye'nin gençlik kamplarına, hava sporlarına ve inşallah kış sporları merkezi haline gelecek. Son 1 yıl içerisinde kentte çeşitli şampiyonalar düzenledik. Aksaray her yönüyle İç Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Hasan Dağı'nın bu potansiyelini sporcuların hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum."

"Türk Milli takımı bu şampiyonada seçilecek"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branş Başkanı Abdullah Kahraman ise Hasan Dağı'nın yamaç paraşütü sporunda bir çok şampiyonaya ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bu yıl da 2 önemli şampiyonayı düzenleyeceklerini anlatan Kahraman, "Aksaray yamaç paraşütü sporunda ilk 3'e, Türkiye'de ise birinci konuma gelmiştir. Bu anlamda çok büyük yol kat ettik. Hasan Dağı artık dünyaca tanınır bir hale geldi. Şampiyonalar için her şey hazır. Türk Milli takımı bu şampiyonada seçilecek. Bu anlamıyla da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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