"Türkiye ve İstanbul’a gerçek bir moda merkezi olmak çok yakışır"

29.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:53

Atıl Kutoğlu, "Türkiye'ye ve İstanbul'a gerçek bir moda merkezi olmak çok yakışır. Bunun için yaratıcılığa ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapılması, dünya çapında belli bir isim yapmış modacıların büyümelerine destek olunması gerekiyor" dedi.