Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

22.10.2020 20:35 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:38
Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Salim Arda Ermut, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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