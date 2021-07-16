Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tamamlandı
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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası tamamlandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Şampiyonası sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda başlayan ve 56 şehirden yaklaşık bin 900 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde sporcular madalya için kıyasıya yarıştı.

Bugün tamamlanan turnuvada dereceye giren sporcuların yer alacağı milli takım seçmeleri, 17-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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