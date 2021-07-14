ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı
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ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada 56 şehirden yaklaşık bin 900 sporcu ter dökecek.

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonun kentlerinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Müsabakalara katılan tüm gençleri tebrik ederek başarı temennisinde bulunan Vali Erin, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkesi kutladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ise yaklaşık bin 900 sporcu ile 300 antrenör ve hakemin katılımıyla "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa'da şampiyona düzenlenmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kör, konuşmaların ardından Vali Erin ile yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen protokol üyelerine teşekkür belgesi ile eşofman hediye etti.

16 Temmuz'da tamamlanacak yarışmanın ardından 17-18 Temmuz'da ise milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.

ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı
ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı
ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı
ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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ŞANLIURFA - Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası Şanlıurfa'da başladı - Haberler Spor
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