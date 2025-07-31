UEFA'nın ülke sıralamasında kullanılan puanlama, son beş sezonun (2020–21'den 2024–25'e kadar) Avrupa kupalarındaki kulüp performanslarının toplamına dayanır. Bu sıralama, kulüplerin o sezonki başarılarıyla şekillenirken, sonraki yıllarda Avrupa kupalarına kaç temsilciyle katılınacağına da doğrudan etki eder. Türkiye'nin anlık ülke puanı ve sıralamadaki yeri, sezon içerisinde kulüplerin topladığı puanlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Güncel sıralama ve puan detayları, UEFA'nın resmi kaynaklarından düzenli olarak güncellenir. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı kaç, güncel UEFA ülkeler sıralaması nedir?



UEFA ÜLKE PUANI NEDİR VE HANGİ ŞEKİLDE BELİRLENİR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin kulüp takımlarının Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi) gösterdiği performansa göre hesaplanır. Kazanılan toplam puanlar, o sezon Avrupa'da yer alan takım sayısına bölünerek ortalama alınır.

• Normal turlarda galibiyet 2, beraberlik 1 puan; eleme turlarında ise galibiyet 1, beraberlik 0.5 puan olarak değerlendirilir.

• Grup aşamasına kalmak, tur geçmek veya çeyrek/yarı finale yükselmek gibi başarılar ekstra puan kazandırır ve bu da sıralamayı etkiler.

TÜRKİYE'NİN UEFA KATSAYISINDAKİ KONUMU

2025–26 sezonu baz alınarak UEFA tarafından yayımlanan 24 Temmuz 2025 güncel sıralamasına göre Türkiye, ülke katsayısında 9. sırada yer alıyor. Toplamda elde edilen puan 41.000 olarak kayıtlara geçmiştir.

Bu sıralama, son beş sezonda (2020–21'den 2024–25'e kadar) Avrupa kupalarında alınan sonuçların toplamı üzerinden şekillenir ve UEFA'nın takım kontenjanlarını belirlerken dikkate aldığı temel referanstır.

SIRALAMANIN ZİRVESİNDE KİMLER VAR?

UEFA'nın güncel ülke katsayısı listesine göre ilk 10 şu şekildedir:

İngiltere – 90.839

İtalya – 80.946

İspanya – 74.953

Almanya – 71.117

Fransa – 65.177

Hollanda – 58.116

Portekiz – 52.766

Belçika – 51.150

Türkiye – 41.000

Çekya – 37.600

UEFA SIRALAMASININ GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

Avrupa Kupası Haklarında İstikrar:

Türkiye, mevcut durumda 10. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için hem doğrudan katılım hem de eleme turlarına takım gönderme hakkını korumaktadır.

Ekonomik ve İmaj Kazançları:

Ülke sıralamasındaki yer, kulüplerin sponsor bulma kabiliyeti ve gelir düzeylerini doğrudan etkiler. Aynı zamanda UEFA'nın yeni gelir dağıtım sisteminde avantajlı gruplar içinde yer almak açısından da önem taşır.

Dengeli Rakip Düzeyi:

10. sıradaki konum, ne çok zayıf ne de çok güçlü takımlarla eşleşme anlamına gelir. Bu da Türk kulüplerine rekabet avantajı sunar ve 8–9. sıralara çıkma hedefi doğrultusunda teşvik edici bir konumdur.

GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİK HEDEFLER

Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarılarını sürdürmesi, Türkiye'nin hem 10. sırayı muhafaza etmesi hem de daha yukarılara tırmanabilmesi adına kritik önemdedir.

Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamalarının ötesine geçerek alınacak galibiyetler ve tur geçişleri, Türkiye'yi Hollanda, Portekiz ve Belçika gibi ülkelerin üzerine taşıma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca, kulüplerin mali disiplin içinde hareket etmesi, altyapıya yatırım yapması ve teknik kadro tercihlerini uzun vadeli stratejilere göre belirlemesi, UEFA ülke puanına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Önümüzdeki sezon boyunca elde edilecek sonuçlar, hem Türkiye'nin sıralamadaki yerini hem de Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını belirleyecektir.