Türkiye Tenis Federasyonundan sporda kadın katılımını destek için "Fırsat Eşitliği Stratejisi"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), sporda kadın katılımını destekleme amacıyla "Fırsat Eşitliği Stratejisi"ni duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), sporda kadın katılımını destekleme amacıyla "Fırsat Eşitliği Stratejisi"ni duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, tenisi her anlamda eşit fırsatların olduğu bir spor haline getirmek hedefiyle "Fırsat Eşitliği Stratejisi" için antrenörlük, hakemlik, spora aktif katılım, liderlik ve yönetim, görünürlük gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Teniste eşit fırsatlar için, eşit para ödülleri ve maaşlar, eşit kaynak paylaşımı gibi konulara önem verildiği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"TTF Yönetim Kurulu ve TTF çalışma ortamında kadın/erkek dengesinin sağlanması ve Davis Kupası-Billie Jean King Kupası takımlarının eşit kaynak paylaşımından yararlanması planlanıyor. Kadınlara teniste yönetici, oyuncu, antrenör veya hakem olarak yer almaları için ilham verilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, önemli tenis figürlerinin tecrübelerini aktarabilecekleri bir platform oluşturulup, kadın antrenör programı gibi çalışmalar yapılacak. Türkiye'de kadın tenisinin, erkek tenisiyle eşit görünürlüğe, eşit televizyon yayın sürelerine sahip olması için çalışılacak. Bu süreçte tenisin içindeki önemli kadın sporcular bir rol modeli olurken, hareketin destekleyicileri olan erkek sporcularla bir birliktelik içinde hedeflere ulaşılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak