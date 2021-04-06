Türkiye Tenis Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Türkiye Tenis Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Tenis Federasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Tenis Federasyonu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Türkiye Tenis Federasyonu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli mücadele döneminde milletimizin sesini duyurmak için 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı 101 yaşında. Köklü geçmişi ile ülkemizin her adımına tanıklık eden Anadolu Ajansına nice başarılı yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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