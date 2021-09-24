Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara'da düzenlendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) yönetim kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre toplantıya, TSF Başkanı Gülkız Tulay, başkanvekilleri Fatih Maden ve Aşkın Keleş, asbaşkanlar Ayşe Kardaş Ergezen, Nilüfer Çınar Çorlulu, Halil Hilmi Darı ve Muammer Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2021 Olağan Genel Kurulu ve gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.